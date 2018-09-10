Мельгарехо назвал самый запоминающийся гол в составе "Спартака"

Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо признался, что самым запоминающимся голом в составе красно-белых для него стал мяч, забитый в ворота "Севильи" (5:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов-17/18.

- Больше всего мне запомнился гол в ворота "Севильи" в матче Лиги чемпионов в прошлом году, - сказал Мельгарехо в интервью клубной пресс-службе. - Это был мой первый гол в этом турнире. "Севилья" - очень серьезный соперник. Мы играли дома при полных трибунах, а этот результат запомнится многим и надолго.

Мельгарехо выступает за "Спартак" с 2016 года. В составе красно-белых он становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок.

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