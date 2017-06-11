Массимо Каррера: "Не было обиды на Конте за то, что он не взял меня с собой в "Челси"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что не обижался на Антонио Конте за то, что тот не взял его в тренерский штаб "Челси". Специалист также добавил, что не жалеет, что так поздно стал главным тренером.

Каррера работал вместе с Конте в "Ювентусе" с 2011 по 2014 год, а также в сборной Италии с 2014 по 2016 год. 53-летний специалист возглавил "Спартак" в августе 2016 года, сменив Дмитрия Аленичева. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России впервые с сезона-2001.

– Не жалею, что так поздно стал главным тренером, - отметил Каррера. - Да, такова жизнь, но работа ассистентом с Антонио научила меня большему, чем если бы я раньше начал как самостоятельный главный. Почему этого не произошло? В Италии все искали тренеров с опытом. И то, что у меня не было такого опыта в роли главного, становилось этаким стоп-краном. Фактором, из-за которого я не получал предложений.

Во время Euro-2016 во Франции Антонио сообщил штабу, что, к сожалению, не сможет забрать всех с собой в "Челси". И мне сказал, что это, скорее всего, невозможно. Точной информации, однако, еще не было. Но как раз в это время проявился и оформился интерес со стороны "Спартака", и я не стал дожидаться разрешения ситуации с Лондоном. Подошел к Антонио и сказал: "Все нормально, у меня есть другое предложение". Обиды на него не было. Это мой друг.