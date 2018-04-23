Массимо Каррера: "Это тренерское поражение"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера назвал тренерским поражением от "Ахмата" (1:3) в матче 27-го тура чемпионата России. Также специалист сообщил о мышечной травме Сердара Таски.

– Это тренерское поражение, – сказал Каррера в эфире канала "Наш футбол". – Когда получаются такие матчи, всегда виноват тренер.

– В чем конкретная ошибка?

– Я знаю, но оставлю это для себя. Это будет для меня уроком, такие моменты полезны для роста.

– Бериша убегал раз за разом от защитников "Спартака". Нет ощущения, что вы недооценили этого игрока?

– Нет, не было никакой недооценки. Я знаю, как играет Бериша, я знаю, что он быстрый. Играли Комбаров и Ещенко – кого я бы поставить?

– В перерыве вы выпустили Максимовича. В чем была идея этой замены?

– У Таски была небольшая мышечная травма. Он был вынужден покинуть поле.