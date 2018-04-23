Массимо Каррера: "Это тренерское поражение"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера назвал тренерским поражением от "Ахмата" (1:3) в матче 27-го тура чемпионата России. Также специалист сообщил о мышечной травме Сердара Таски.
– Это тренерское поражение, – сказал Каррера в эфире канала "Наш футбол". – Когда получаются такие матчи, всегда виноват тренер.
– В чем конкретная ошибка?
– Я знаю, но оставлю это для себя. Это будет для меня уроком, такие моменты полезны для роста.
– Бериша убегал раз за разом от защитников "Спартака". Нет ощущения, что вы недооценили этого игрока?
– Нет, не было никакой недооценки. Я знаю, как играет Бериша, я знаю, что он быстрый. Играли Комбаров и Ещенко – кого я бы поставить?
– В перерыве вы выпустили Максимовича. В чем была идея этой замены?
– У Таски была небольшая мышечная травма. Он был вынужден покинуть поле.
Schnupphase
Шо, опять? Пусть тренирует дальше. Прикольно. ))
22:20 23 апреля
Evpatii Kolovrat
Каррера ДОМОЙ !!! И ОПГ ромашку Глушаков,Комбаров ,Ребров с собой прихвати.
22:09 23 апреля
Vinny_Puh1
Псевдонародных в очередной раз ткули рылом в гамно.
22:09 23 апреля
Andru_15
Ну вот, теперь очевидно, что Каррера такой же хороший мотиватор как и Карпин, но и такой же нулевой тренер. Прошлый сезон выехал на багаже Аленичева, а в этом просто пшик. У Федуна уже было несколько поводов уволить итальянца, но он спасовал и теперь также должен разделить вину в провале. Если не попадут в ЛЧ, песенка тренера будет спета. Чемодан, вокзал...
22:03 23 апреля
igogohruhru
не надо так растраиваться. традиционное 6 место уже в кармане!
22:00 23 апреля
James Gang
Галустяна в раздевалку. Пускай дурь из этих балбесов выбьет!
21:54 23 апреля
wilde
Эх, "Спартаку" нужен Валентин Козьмич... да его уж нет боле... Тут надо гайки закручивать так, чтобы кости трещали!!
21:48 23 апреля
dintos
А кто здесь тренер?К прошлому сезону команду готовил Аленичев, Федун убрал его после одного проигрыша,а ведь это был тренер на долгие годы...А взял не пойми кого,тенеришку на один сезон.Он приходил в Спартак поставить игру в обороне.Ау,оборона!Её нет вааще...
21:47 23 апреля
passerby
"Играли Комбаров и Ещенко – кого я бы поставить?" - мог еще Самедова поставить( которого ТРЕБОВАЛ купить) такой же труп...
21:44 23 апреля
Igocha
Промесу надо новое место искать на поле, слева он исчерпал себя
21:43 23 апреля
waleriy
Чемодан вокзал и глущакова забери
21:41 23 апреля
grover
Галстук просто замечательный.
21:39 23 апреля
henri71
Решили тренера поменять идиоты.
21:38 23 апреля