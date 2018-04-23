21:36 23 апреля | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "Это тренерское поражение"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера назвал тренерским поражением от "Ахмата" (1:3) в матче 27-го тура чемпионата России. Также специалист сообщил о мышечной травме Сердара Таски.

– Это тренерское поражение, – сказал Каррера в эфире канала "Наш футбол". – Когда получаются такие матчи, всегда виноват тренер.

– В чем конкретная ошибка?

– Я знаю, но оставлю это для себя. Это будет для меня уроком, такие моменты полезны для роста.

– Бериша убегал раз за разом от защитников "Спартака". Нет ощущения, что вы недооценили этого игрока?

– Нет, не было никакой недооценки. Я знаю, как играет Бериша, я знаю, что он быстрый. Играли Комбаров и Ещенко – кого я бы поставить?

– В перерыве вы выпустили Максимовича. В чем была идея этой замены?

– У Таски была небольшая мышечная травма. Он был вынужден покинуть поле.

Спартак М – Ахмат
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (13)
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Schnupphase

Шо, опять? Пусть тренирует дальше. Прикольно. ))

22:20 23 апреля

Evpatii Kolovrat

Каррера ДОМОЙ !!! И ОПГ ромашку Глушаков,Комбаров ,Ребров с собой прихвати.

22:09 23 апреля

Vinny_Puh1

Псевдонародных в очередной раз ткули рылом в гамно.

22:09 23 апреля

Andru_15

Ну вот, теперь очевидно, что Каррера такой же хороший мотиватор как и Карпин, но и такой же нулевой тренер. Прошлый сезон выехал на багаже Аленичева, а в этом просто пшик. У Федуна уже было несколько поводов уволить итальянца, но он спасовал и теперь также должен разделить вину в провале. Если не попадут в ЛЧ, песенка тренера будет спета. Чемодан, вокзал...

22:03 23 апреля

igogohruhru

не надо так растраиваться. традиционное 6 место уже в кармане!

22:00 23 апреля

James Gang

Галустяна в раздевалку. Пускай дурь из этих балбесов выбьет!

21:54 23 апреля

wilde

Эх, "Спартаку" нужен Валентин Козьмич... да его уж нет боле... Тут надо гайки закручивать так, чтобы кости трещали!!

21:48 23 апреля

dintos

А кто здесь тренер?К прошлому сезону команду готовил Аленичев, Федун убрал его после одного проигрыша,а ведь это был тренер на долгие годы...А взял не пойми кого,тенеришку на один сезон.Он приходил в Спартак поставить игру в обороне.Ау,оборона!Её нет вааще...

21:47 23 апреля

passerby

"Играли Комбаров и Ещенко – кого я бы поставить?" - мог еще Самедова поставить( которого ТРЕБОВАЛ купить) такой же труп...

21:44 23 апреля

Igocha

Промесу надо новое место искать на поле, слева он исчерпал себя

21:43 23 апреля

waleriy

Чемодан вокзал и глущакова забери

21:41 23 апреля

grover

Галстук просто замечательный.

21:39 23 апреля

henri71

Решили тренера поменять идиоты.

21:38 23 апреля

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