Массимо Каррера: "Давайте вместе начнем сегодня новый поход за чемпионством"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 1-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" обратился к болельщикам, отметив, что команда начинает поход за чемпионством. Встреча пройдет на "Открытие Арена".

– Давайте вместе начнем сегодня новый поход за чемпионством. "Спартак" – семья. Команда всегда будет играть для вас. Наши болельщики – наша сила, мотивация и 12-й игрок! Вперед, "Спартак"!" – написал Каррера в Инстаграме, опубликовав фотографию фанатов "Спартака".

"Спартак" – "Оренбург": чемпионата России по футболу, 28 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 19.00 (время московское)