Маркизио прибыл в Санкт-Петербург

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио вместе с семьей прибыл в Санкт-Петербург. Пресс-служба сине-бело-голубых поприветствовала игрока.

– Добро пожаловать в Петербург, Клаудио Маркизио! – говорится в сообщении пресс-службы.

32-летний игрок на правах свободного агента перешел в "Зенит", подписав двухлетний контракт. Петербуржцы представят нового футболиста команды 9 сентября на стадионе "Санкт-Петербург"