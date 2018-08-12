Мария Ласицкене: "Очень впечатлило, как поддерживали свою команду болельщики "Спартака. Хотя я сама из ЦСКА"

Чемпионка Европы 2018 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене в интервью Team Russia призналась, что ждет, когда футбольный ЦСКА пригласит ее на игру.

– Вы довольно часто проводите конкурсы на своей страничке в Инстаграм. Дарите людям свою экипировку. Зачем?

– А почему нет? Мне интересно привлекать молодежь. Вот даже ради высотных шиповок комментарии оставили 200 человек.

– У нас в стране и высотников столько нет.

– Я тоже так подумала (смеется). Но некоторые наверняка хитрили, просто хотели забрать сувениры. Обязательно будут еще розыгрыши. Пусть подписчики ждут новой информации. Прикольно это. Некоторые вещи лежат у меня просто так. Куда лучше отдать их тем, кому они реально нужны. Детям, которые, занимаются спортом.

– Не так давно вы на футбол ходили. Понравилось?

– Да, очень впечатлило, как поддерживали свою команду болельщики "Спартака". Хотя я сама из ЦСКА. Все жду приглашения на футбол от армейцев. Клуб есть клуб. Посмотреть на ребят из другого вида спорта в деле всегда интересно. Мы ходили на баскетбол, хоккей – все это интересно. Надеюсь, и футбольный ЦСКА пригласит нас на свою игру, мы бы с радостью поболели. И, конечно, сами всегда ждем ребят из других видов на наших соревнованиях.

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