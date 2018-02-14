Marca - о футболисте "Тосно": "Манаев думает, что он Мейвезер"

Испанское издание Marca не обошло стороной скандал, в который угодил полузащитник молодежной команды "Тосно" Станислав Манаев. Marca опубликовала статью под названием "Российский футболист, который думает, что он Мейвезер (американский боксер Флойд Мейвезер - Прим. "СЭ"): он высмаривается в 5-тысячную купюру!"

Напомним, хавбек на своей странице в Инстаграме выложил видео, где он высмаркивается в ненастояющую купюру. Это вызвало бурное негодование интернет-пользователей. В комментариях 19-летнего игрока начали оскорблять. Позже Манаев удалил видеоролик со своей страницы.

Игрок "Тосно" высморкался в ненастоящую 5-тысячную купюру