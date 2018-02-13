Игрок "Тосно" высморкался в ненастоящую 5-тысячную купюру

Полузащитник молодежной команды "Тосно" Станислав Манаев угодил в скандал. Хавбек на своей странице в Инстаграме выложил видео, где он высмаркивается в ненастояющую 5-тысячную купюру.
Это вызвало бурное негодование интернет-пользователей. В комментариях 19-летнего игрока начали оскорблять. Позже Манаев удалил видеоролик со своей страницы.
Напомним, что у "Тосно" имеются задолженности по зарплате перед футболистами. 3 февраля игроки в знак протеста не вышли на контрольный матч с курским "Авангардом".
"Воду в "Тосно" мутят те, кто хочет получать зарплату на ровном месте"
Alexthegreat31
Да. Знатный дебил.
19:42
Andrey_Veselov
Кусок деб***ла
18:52