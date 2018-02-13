Игрок "Тосно" высморкался в ненастоящую 5-тысячную купюру

Полузащитник молодежной команды "Тосно" Станислав Манаев угодил в скандал. Хавбек на своей странице в Инстаграме выложил видео, где он высмаркивается в ненастояющую 5-тысячную купюру.

Это вызвало бурное негодование интернет-пользователей. В комментариях 19-летнего игрока начали оскорблять. Позже Манаев удалил видеоролик со своей страницы.

Напомним, что у "Тосно" имеются задолженности по зарплате перед футболистами. 3 февраля игроки в знак протеста не вышли на контрольный матч с курским "Авангардом".

"Воду в "Тосно" мутят те, кто хочет получать зарплату на ровном месте"