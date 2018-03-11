19:05 | Футбол — РФПЛ

Маммана пройдет медосмотр сегодня, Кузяев и Лунев – в понедельник утром

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"Зенит" на своей странице в Твиттере опубликовал информацию о травмированных игроках. Защитник Эмануэль Маммана пройдет медицинский осмотр сегодня после возвращения команды в Петербург, полузащитник Далер Кузяев и вратарь Андрей Лунев – завтра утром.

Лунев получил повреждение на разминке перед матчем 22-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0), Маммана в самом начале встречи неудачно приземлился на ногу после борьбы за верховой мяч и покинул поле лишь на носилках, Кузяев повредил голеностоп во втором тайме.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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шико1956

А кто то ответит за поле, где игроки на "ровном" месте ноги ломают?

20:12

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