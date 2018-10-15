Мама Кокорина - о травме сына: "Его настоящая жизнь – это поле"

Светлана Кокорина, мама футболиста "Зенита" Александра Кокорина, арестованного по обвинению в хулиганстве после двух драк в центре Москвы, в эфире передачи "Малахов. Прямой эфир" рассказала о том, как ее сын восстанавливался после серьезной травмы колена, не позволившей нападающему сыграть на домашнем чемпионате мира-2018 в России.

– Он шел к мечте через боль, через усилия. Он все это сделал. С марта один выходной. Он живет на поле. Его настоящая жизнь – это поле. Среди людей обыкновенных – это не его жизнь, – сказала Кокорина.