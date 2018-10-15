Мама братьев Кокориных: "Мои ребята - не подонки"

Мама братьев Кокориных заявила, что ее сыновья сожалеют о своем проступке и сделают все, чтобы загладить вину.

- Мои ребята – не подонки, - сказала Светлана Кокорина в интервью программе "Малахов. Прямой эфир". - Они не те люди, которыми их пытаются выставить. Да, они ошиблись, сделали очень неприятные вещи. Но они очень сожалеют об этом и все бы сделали, чтобы загладить вину, и принесли бы еще больше счастья и радости людям. Если все закончится положительным исходом для моих детей, то с ними такое больше никогда не повторится.

Напомним, братья Кокорины вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. В настоящий момент они находятся в СИЗО "Бутырка".

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