Мама братьев Кокориных: "Это первая драка в их жизни"

Мама братьев Кокориных Светлана заявила, что Александр никогда не дрался.

- Я еще не видела видео, когда мне сказали, что произошла драка, у меня был шок, - сказала Светлана Кокорина в интервью программе "Малахов. Прямой эфир". - Это была первая драка в их жизни. Я пыталась представить человека, который вывел бы их на эту драку, я не могла. Это невозможно.

Когда он злится на меня, самое большое ругательство - это сказать: "Спасибо, мам" и уйти. Он никогда не дрался. Хотя с 10 лет был в мужской компании. С ребятами постарше. Они ребята со двора, и в мужской компании, думаю, заведено – если тебя оскорбляют, как-то отвечать.

Напомним, братья Кокорины вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевымбыли взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. В настоящий момент они находятся в СИЗО "Бутырка".

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн