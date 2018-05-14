Магомед Даудов: "Ледяхову удалось мобилизовать "Ахмат" и выдать блестящую серию"

Президент "Ахмата" Магомед Даудов поблагодарил команду за сезон. Грозненцы заняли девятое место в турнирной таблице.

"В первых трех турах чемпионата команда одержала три победы, в том числе в матче открытия над сегодняшним соперником "Амкаром". Были яркие победы в Москве над ЦСКА и "Спартаком", зрелищный матч с "Зенитом" на "Ахмат-Арене", завершившийся вничью 0:0. Мы также в двух матчах не уступили будущему чемпиону "Локомотиву". Но были и неудачные игры и периоды, в результате которых подали в отставку главные тренеры Олег Кононов и Михаил Галактионов. Но никогда команда не опускала рук. Она билась до конца, сохраняла командный дух и игровую дисциплину. За это я благодарен всем ребятам.

От лица команды и себя лично хочу сказать огромное спасибо главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, который поддерживает команду и оказывает ей всестороннюю помощь! Благодарен Игорю Ледяхову, которому в не простой ситуации удалось мобилизовать команду и выдать блестящую серию на финише турнира без поражений! До последнего тура наша команда билась за место в Лиге Европы. Тренерский штаб проанализирует игры и этапы сезона, сделает выводы для должной подготовки в период летних сборов. Желаю коллективу хорошего отпуска и плодотворной работы на сборах. Болельщиков родного клуба благодарю за поддержку и поздравляю с наступающим чемпионатом мира в России!" - написал Даудов в Вконтакте.