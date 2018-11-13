Магомед Адиев: "Примерно половина игроков "Анжи" живет с ипотекой"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев рассказал, как мотивирует игроков своей команды. Специалист признался, что половина игроков живут с ипотекой.

– Как в такой ситуации мотивировать футболистов?

– Проговаривать нужно многие вещи, но вернемся к вопросу о настрое, – сказал Адиев "Чемпионату". – Я сам должен быть готов. Если я не готов – у меня и слов никаких для ребят не будет. У нас постоянно идут беседы. Самый трудный период был перед ЦСКА. Каждый день собирались, общались индивидуально со всеми.

– Что же вы такого им говорили, что футболисты продолжали тренироваться и играть?

– Основной посыл в том, что мы – команда, – заявил Адиев. – Что бы ни происходило, мы футболисты. Приводил им свои примеры. Пытался донести, что, если предать футбол, он очень сильно за это накажет. Раньше говорил, что они играют за свое имя. В последнее время это работает хуже, и я начал говорить, что они играют за свое будущее. Если будут в порядке, этим самым или команде помогут, или сами зимой уедут в другой клуб.

– У скольких игроков "Анжи" ипотеки?

– У многих. Примерно полкоманды с ипотекой. Если у кого-то совсем вариантов нет, президент может кому-то дать определенную сумму. Латаемся как-то.

– У вас не занимают?

– Нет. Я сам в таком же положении (смеется).

"Анжи" после 14 встреч занимает 15-е место в чемпионате России с 13 очками.