Мачей Рыбус: "Не знал, что сегодня ровно два года, как Семин в четвертый раз возглавил "Локомотив"

Защитник "Локомотива" Мачей Рыбус прокомментировал победу над "Анжи" (2:1) в матче пятого тура российской премьер-лиги. Поляк забил первый гол в игре на 55-й минуте.

- Этой мой первый мяч за "Локомотив" в чемпионате России, - сказал Рыбус в эфире телеканала "Матч Премьер". - Пришлось сегодня играть справа, мне так даже удобнее смещаться в центр и бить. Раньше когда за "Ахмат" играл, то много забивал, надеюсь, что теперь буду больше забивать за "Локомотив".

Я играл справа, так как Игнатьев получил красную карточку. Тренер сказал, чтобы я бил по воротам. Получился момент, удачно подработал. Нам надо лучше играть оба тайма, во второй половине встречи с "Анжи" лучше были, открывались много.

Крыховяк - опытный игрок, он играл во Франции и Испании. Говорит на французском, английском и испанском языках. Если что-то ему надо перевести на русский, то я помогаю.

Я не знал, что сегодня ровно два года, как Семин в четвертый раз возглавил "Локомотив".