Лунев назвал отличия в работе Семака и Манчини

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев заявил, что под руководством Сергея Семака вратари петербургского клуба стали намного больше тренироваться вместе с остальными членами команды, чем при Роберто Манчини.

- Стало намного больше игровых ситуаций и упражнений, где задействованы вратари, что не может не радовать, - цитирует Лунева официальный сайт "Зенита". - До этого мы мало работали над ударами, мало были задействованы с остальной группой футболистов, разве что в тактических моментах. Сейчас мы, наконец-то, тренируемся вместе с командой, и это не может не доставлять удовольствия. Поэтому все приходят на тренировку с горящими глазами, у всех великолепное настроение, боевое, все готовы работать и полностью отдаваться любимому делу.

Семак возглавил "Зенит" 29 мая 2018 года.