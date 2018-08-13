Лука Джорджевич: "В перерыве матча с "Ахматом" Кононов сказал, что мы можем победить"

Нападающий тульского "Арсенала" Лука Джорджевич после матча 3-го тура чемпионата России против "Ахмата" (3:1) отметил, что команда поверила в себя после беседы с главным тренером Олегом Кононовым в перерыве. "Канониры" после первого тайма уступали сопернику со счетом 0:1, но смогли забить три мяча во второй половине в меньшинстве.

- Эмоции, конечно, фантастические. Мы одержали победу, забив три гола, хотя провели вторую половину, имея на одного футболиста меньше, - приводит пресс-служба "Арсенала" слова Джорджевича. - "Ахмат" – очень хорошая команда, особенно это касается игры в обороне. Все очень рады.

В перерыве поговорили с тренером. Он сказал, что верит в то, что команда может не только отыграться, но и победить. Мы тоже поверили в себя, вышли на поле и сделали все, что смогли. Быстрый гол позволил обрести уверенность и еще больше поверить в собственные силы.