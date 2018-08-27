Лука Джорджевич - о старте сезона: "Локомотив" поднимется после слабого начала, "Спартак" не теряет очки, все самое главное впереди"

Нападающий "Арсенала" Лука Джорджевич в интервью клубной пресс-службе поделился своеим мнением о том, как стартовали фавориты в новом сезоне росссийской премьер-лиги. Также футболист добавил, что тульской команде еще рано строить планы на чемпионат.

– Этим летом у вас было несколько вариантов новой аренды. Не считая "Арсенала", это "Уфа", "Ростов", "Оренбург". Называли и ЦСКА.

– Я уже говорил, что в Туле все знакомо. Важно, что и главный тренер Олег Кононов хотел видеть меня в команде.

– "Арсенал" может превзойти прошлогоднее седьмое место?

– В том сезоне мы не обсуждали заранее, что получится на финише, но каждый старался для победы. Оказалось, что можем не так мало. Пока рано строить какие-то планы на этот чемпионат, но приложим максимум усилий для достойного результата.

– Фавориты этого сезона по-разному стартовали.

– Действующий чемпион "Локомотив" имеет лучшую команду, чем в прошлом году. Они поднимутся после слабого начала. "Зенит" сделал сумасшедший камбэк в Лиге Европы, и это даст команде дополнительные силы. "Спартак" не теряет очки. ЦСКА строит новую команду. Все самое главное впереди.

– Нападающие – главная дефицитная позиция российского футбола?

– Очень легко судить о нападающих. Забиваешь – ты хороший, нет – плохой.