Луиз Адриану: "Пилипчук уходит? Для меня это неожиданность"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану, посетивший финал конкурса "Мисс "Спартак", признался, что не знал об уходе из клуба Романа Пилипчука.

– Я только что от вас узнал об этом. В клубе никто не говорил о его уходе. Пока все по-прежнему. Это, конечно, большая неожиданность! Мы все очень уважаем Романа, он нам во многом помогает.

Я всегда буду болеть за него, как и он болеет за нас. Если Роман и правда решил уйти, то могу пожелать ему только удачи в карьере. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Напомним, Пилипчук начал работу в "Спартаке" в июне 2016 года, войдя в штаб Дмитрия Аленичева. После отставки российского специалиста в начале сезона-2016/17 он остался работать с Массимо Каррерой. С итальянцем красно-белые выиграли чемпионат России впервые с 2001 года.

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