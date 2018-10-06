Луиш Нету: "Краснодар", "Спартак" и "Локомотив" претендуют на титул"

Защитник "Зенита" Луиш Нету заявил, что после зимней паузы в российском чемпионате обостряется борьба.

- Чемпионат России – очень конкурентный, - сказал Нету в интервью ФАН. - Со всеми московскими командами сложно играть, "Ростов" отлично начал сезон и показывает сильный футбол. "Краснодар" – одна из тех команд, которая уже довольно давно входит в число лидеров. У них группа сильных игроков – там хороший сплав россиян и иностранцев.

Мне кажется, на титул сейчас претендует каждая из этих команд, никого не стоит игнорировать. "Краснодар" – одна из них, но я бы не сбрасывал со счетов ни "Спартак", ни "Локомотив". Часто в российском чемпионате команда может не очень хорошо стартовать, а потом после зимней паузы преобразиться. В результате после перерыва ситуация меняется и борьба обостряется.

"Зенит" после девяти туров занимает 1-е место в РПЛ, имея в активе 22 очка. Сине-бело-голубые сыграют с "Краснодаром" 7 октября.

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