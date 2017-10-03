Луан зимой вновь рассмотрит возможность перехода в "Спартак"

Бразильский нападающий "Гремиу" Луан в зимнее трансферное окно может повторно рассмотреть возможность перехода в "Спартак". Об этом сообщил агент 24-летнего бразильца Жаир Канту Пейшото. По его словам, Луан, отказавшийся летом от перехода, созванивался с Педро Рошей, который не побоялся перейти из "Гремиу" в московский клуб.

– Прошел только месяц с закрытия трансферного окна. Луан созванивался с Педро Рошей, поздравлял его с первым забитым голом, спрашивал, все ли у него нормально с адаптацией, – цитирует ТАСС Пейшото. – Сейчас рано говорить о том, куда может перейти футболист, но ближе к началу декабря мы будем открыты для диалога. Если "Спартак" обратится с повторным предложением в зимнее трансферное окно, то почему бы и нет, мы рассмотрим данную возможность.