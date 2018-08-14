Ловро Бизяк: "Я в восторге, что стал частью "Уфы"

24-летний полузащитник Ловро Бизяк прокомментировал переход в "Уфу". Его соглашение с клубом рассчитано на четыре сезона.

- Знаю, что "Уфа" - очень хороший клуб. У меня здесь уже есть хороший друг - Боян Йокич, - сказал Бизяк в интервью клубной пресс-службе. - Боян рассказывал о клубе только самое хорошее. Я в восторге, что стал частью "Уфа".

Готов помочь команде уже в следующем матче. Уже не могу дождаться момента, когда смогу надеть футболку "Уф"". Думаю, что выберу 11-й номер. 11 - мое счастливое число.

Переход в "Уфу" – это очень большой шаг вперед для меня. Я приехал сюда, чтобы доказать себе, что я могу здорово играть. Переход в "Уфу" - это хороший шанс, чтобы это сделать

Таблица переходов РПЛ //

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