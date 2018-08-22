Лопырева поздравила Дзюбу с днем рождения

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева поздравила нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу с днем рождения. Сегодня форварду исполнилось 30 лет.

- От всей души поздравляю Артема с Днём Рождения! Как я уже сегодня сказала: "Это твой год, продолжай в том же духе", - написала Лопырева в Твиттере.

От всей души поздравляю Артема с Днём Рождения! 🎂Как я уже сегодня сказала: "Это твой год, продолжай в том же духе"🦁✊🏽⚽️V #Дзюба30 pic.twitter.com/JIF7a78vlj – Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) 22 августа 2018 г.

Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. В составе петербургского клуба он выигрывал Кубок России, а также Суперкубок (дважды).

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