22:04 | Футбол — РПЛ

Лопырева поздравила Дзюбу с днем рождения


Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева поздравила нападающего "Зенита" и сборной России  Артема Дзюбу с днем рождения. Сегодня форварду исполнилось 30 лет.

От всей души поздравляю Артема с Днём Рождения! Как я уже сегодня сказала: "Это твой год, продолжай в том же духе", - написала Лопырева в Твиттере.

Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. В составе петербургского клуба он выигрывал Кубок России, а также Суперкубок (дважды).

Все о чемпионате России - здесь 

Опрос

"Зенит" и "Уфа": кто выйдет в групповой турнир Лиги Европы?
голосовать
К комментариям
2
Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. Отбор для "Зенита" и "Уфы"
Материалы других СМИ