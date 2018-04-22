"Локомотив" проводит 800-й матч в чемпионате

"Локомотив" оказался вторым после ЦСКА клубом, добравшимся до отметки 800 в высшем дивизионе. Юбилейной для железнодорожников стала домашняя встреча с "Уфой". В предыдущие годы красно-зеленые трижды отмечали круглые даты победами, трижды – ничьими и однажды домашним поражением от "Амкара".
Юбилейные матчи "Локомотива" в чемпионате
|
Матч
|
Дата
|
Соперник
|
Голы
|
1-й
|
03.04.1992
|
Океан (д) – 2:1
|
Рычков, Подпалый
|
100-й
|
10.06.1995
|
Спартак (г) – 2:1
|
Оганесян, Елышев
|
200-й
|
17.06.1998
|
Алания (д) – 0:0
|
-
|
300-й
|
18.08.2001
|
Алания (г) – 1:1
|
Измайлов
|
400-й
|
12.03.2005
|
Томь (д) – 2:0
|
Лебеденко, Лоськов
|
500-й
|
06.07.2008
|
Амкар (д) – 0:1
|
-
|
600-й
|
21.08.2011
|
Краснодар (д) – 1:0
|
Глушаков
|
700-й
|
07.12.2014
|
Терек (г) – 0:0
|
-
По числу матчей в качестве главного тренера "Локомотива" Юрий Семин значительно превосходит всех коллег вместе взятых. Ближайшие преследователи Юрия Палыча Игорь Черевченко и Леонид Кучук отстают от него 469 проведенных встреч.
Тренеры "Локомотива" в чемпионате России
|
Тренер
|
Сезоны
|
Матчи
|
Юрий СЕМИН
|
1992-2005, 2009-2010, 2016-н.в.
|
506
|
Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО
|
2014, 2015-2016
|
37
|
Леонид КУЧУК
|
2013-2014
|
37
|
Рашид РАХИМОВ
|
2008-2009
|
36
|
Славен БИЛИЧ
|
2012/13
|
30
|
Анатолий БЫШОВЕЦ
|
2007
|
30
|
Жозе КОУСЕЙРУ
|
2011/12
|
28
|
Владимир ЭШТРЕКОВ
|
2005
|
25
|
Славолюб МУСЛИН
|
2006
|
23
|
Миодраг БОЖОВИЧ
|
2014/15
|
18
|
Юрий КРАСНОЖАН
|
2011/12
|
11
|
Владимир МАМИНОВ
|
2009, 2011/12
|
10
|
Олег ДОЛМАТОВ
|
2006
|
7
|
Олег ПАШИНИН
|
2016/17
|
2
Среди игроков рекорд по числу проведенных встреч принадлежит Дмитрию Лоськову, трижды приходившему в команду и сыгравшему за нее 322 матча. Из нынешнего состава в десятку гвардейцев входит только вратарь Гильерме, для которого игра с "Уфой" – 203-я в премьер-лиге.
Лидеры "Локомотива" по числу матчей в чемпионате России
|
Игрок
|
Сезоны
|
Матчи
|
Дмитрий ЛОСЬКОВ
|
1997-2007, 2010-2012, 2017
|
322
|
Владимир МАМИНОВ
|
1993-2008
|
291
|
Сергей ОВЧИННИКОВ
|
1992-1997, 2002-2005
|
277
|
Сергей ГУРЕНКО
|
1995-1999, 2003-2008
|
254
|
Юрий ДРОЗДОВ
|
1993-2003
|
254
|
Игорь ЧУГАЙНОВ
|
1994-2001
|
234
|
Дмитрий СЫЧЕВ
|
2004-2013
|
224
|
Ренат ЯНБАЕВ
|
2007-2017
|
206
|
Олег ПАШИНИН
|
1993-2007
|
205
|
ГИЛЬЕРМЕ
|
2009-н.в.
|
203
В бомбардирском списке лидерство Дмитрия Лоськова также не обсуждается. Его преимущество над Дмитрием Сычевым составляет 27 голов. Из нынешних железнодородников чаще всего за команду отличался Мануэл Фернандеш – 21 раз (14-й результат).
Лучшие бомбардиры "Локомотива" в чемпионате России
|
Игрок
|
Сезоны
|
Голы
|
Дмитрий ЛОСЬКОВ
|
1997-2007, 2010-2012, 2017
|
99
|
Дмитрий СЫЧЕВ
|
2004-2013
|
72
|
Олег ГАРИН
|
1993-1997
|
40
|
Алексей КОСОЛАПОВ
|
1993-1998
|
40
|
Заза ДЖАНАШИЯ
|
1996-2001
|
33
|
Евгений ХАРЛАЧЕВ
|
1994-2001
|
33
|
Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ
|
2004-2009
|
31
|
Владимир МАМИНОВ
|
1993-2008
|
31
|
Александр САМЕДОВ
|
2005-2008, 2012-2016
|
29
|
Даме НДОЙ
|
2012-2014
|
27
- Амкар
- Юрий Семин
- Дмитрий Лоськов
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- Леонид Кучук
- Уфа
- Игорь Черевченко
- Мануэл Фернандеш (футболист)