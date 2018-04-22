"Локомотив" проводит 800-й матч в чемпионате

"Локомотив" оказался вторым после ЦСКА клубом, добравшимся до отметки 800 в высшем дивизионе. Юбилейной для железнодорожников стала домашняя встреча с "Уфой". В предыдущие годы красно-зеленые трижды отмечали круглые даты победами, трижды – ничьими и однажды домашним поражением от "Амкара".

Юбилейные матчи "Локомотива" в чемпионате

Матч Дата Соперник Голы 1-й 03.04.1992 Океан (д) – 2:1 Рычков, Подпалый 100-й 10.06.1995 Спартак (г) – 2:1 Оганесян, Елышев 200-й 17.06.1998 Алания (д) – 0:0 - 300-й 18.08.2001 Алания (г) – 1:1 Измайлов 400-й 12.03.2005 Томь (д) – 2:0 Лебеденко, Лоськов 500-й 06.07.2008 Амкар (д) – 0:1 - 600-й 21.08.2011 Краснодар (д) – 1:0 Глушаков 700-й 07.12.2014 Терек (г) – 0:0 -

По числу матчей в качестве главного тренера "Локомотива" Юрий Семин значительно превосходит всех коллег вместе взятых. Ближайшие преследователи Юрия Палыча Игорь Черевченко и Леонид Кучук отстают от него 469 проведенных встреч.

Тренеры "Локомотива" в чемпионате России

Тренер Сезоны Матчи Юрий СЕМИН 1992-2005, 2009-2010, 2016-н.в. 506 Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО 2014, 2015-2016 37 Леонид КУЧУК 2013-2014 37 Рашид РАХИМОВ 2008-2009 36 Славен БИЛИЧ 2012/13 30 Анатолий БЫШОВЕЦ 2007 30 Жозе КОУСЕЙРУ 2011/12 28 Владимир ЭШТРЕКОВ 2005 25 Славолюб МУСЛИН 2006 23 Миодраг БОЖОВИЧ 2014/15 18 Юрий КРАСНОЖАН 2011/12 11 Владимир МАМИНОВ 2009, 2011/12 10 Олег ДОЛМАТОВ 2006 7 Олег ПАШИНИН 2016/17 2

Среди игроков рекорд по числу проведенных встреч принадлежит Дмитрию Лоськову, трижды приходившему в команду и сыгравшему за нее 322 матча. Из нынешнего состава в десятку гвардейцев входит только вратарь Гильерме, для которого игра с "Уфой" – 203-я в премьер-лиге.

Лидеры "Локомотива" по числу матчей в чемпионате России

Игрок Сезоны Матчи Дмитрий ЛОСЬКОВ 1997-2007, 2010-2012, 2017 322 Владимир МАМИНОВ 1993-2008 291 Сергей ОВЧИННИКОВ 1992-1997, 2002-2005 277 Сергей ГУРЕНКО 1995-1999, 2003-2008 254 Юрий ДРОЗДОВ 1993-2003 254 Игорь ЧУГАЙНОВ 1994-2001 234 Дмитрий СЫЧЕВ 2004-2013 224 Ренат ЯНБАЕВ 2007-2017 206 Олег ПАШИНИН 1993-2007 205 ГИЛЬЕРМЕ 2009-н.в. 203

В бомбардирском списке лидерство Дмитрия Лоськова также не обсуждается. Его преимущество над Дмитрием Сычевым составляет 27 голов. Из нынешних железнодородников чаще всего за команду отличался Мануэл Фернандеш – 21 раз (14-й результат).

Лучшие бомбардиры "Локомотива" в чемпионате России