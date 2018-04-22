19:22 22 апреля | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" проводит 800-й матч в чемпионате


"Локомотив" оказался вторым после ЦСКА клубом, добравшимся до отметки 800 в высшем дивизионе. Юбилейной для железнодорожников стала домашняя встреча с "Уфой". В предыдущие годы красно-зеленые трижды отмечали круглые даты победами, трижды – ничьими и однажды домашним поражением от "Амкара".

Юбилейные матчи "Локомотива" в чемпионате

Матч

Дата

Соперник

Голы

1-й

03.04.1992

Океан (д) – 2:1

Рычков, Подпалый

100-й

10.06.1995

Спартак (г) – 2:1

Оганесян, Елышев

200-й

17.06.1998

Алания (д) – 0:0

-

300-й

18.08.2001

Алания (г) – 1:1

Измайлов

400-й

12.03.2005

Томь (д) – 2:0

Лебеденко, Лоськов

500-й

06.07.2008

Амкар (д) – 0:1

-

600-й

21.08.2011

Краснодар (д) – 1:0

Глушаков

700-й

07.12.2014

Терек (г) – 0:0

-

По числу матчей в качестве главного тренера "Локомотива" Юрий Семин значительно превосходит всех коллег вместе взятых. Ближайшие преследователи Юрия Палыча Игорь Черевченко и Леонид Кучук отстают от него 469 проведенных встреч.

Тренеры "Локомотива" в чемпионате России

Тренер

Сезоны

Матчи

Юрий СЕМИН

1992-2005, 2009-2010, 2016-н.в.

506

Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО

2014, 2015-2016

37

Леонид КУЧУК

2013-2014

37

Рашид РАХИМОВ

2008-2009

36

Славен БИЛИЧ

2012/13

30

Анатолий БЫШОВЕЦ

2007

30

Жозе КОУСЕЙРУ

2011/12

28

Владимир ЭШТРЕКОВ

2005

25

Славолюб МУСЛИН

2006

23

Миодраг БОЖОВИЧ

2014/15

18

Юрий КРАСНОЖАН

2011/12

11

Владимир МАМИНОВ

2009, 2011/12

10

Олег ДОЛМАТОВ

2006

7

Олег ПАШИНИН

2016/17

2

Среди игроков рекорд по числу проведенных встреч принадлежит Дмитрию Лоськову, трижды приходившему в команду и сыгравшему за нее 322 матча. Из нынешнего состава в десятку гвардейцев входит только вратарь Гильерме, для которого игра с "Уфой" – 203-я в премьер-лиге.

Лидеры "Локомотива" по числу матчей в чемпионате России

Игрок

Сезоны

Матчи

Дмитрий ЛОСЬКОВ

1997-2007, 2010-2012, 2017

322

Владимир МАМИНОВ

1993-2008

291

Сергей ОВЧИННИКОВ

1992-1997, 2002-2005

277

Сергей ГУРЕНКО

1995-1999, 2003-2008

254

Юрий ДРОЗДОВ

1993-2003

254

Игорь ЧУГАЙНОВ

1994-2001

234

Дмитрий СЫЧЕВ

2004-2013

224

Ренат ЯНБАЕВ

2007-2017

206

Олег ПАШИНИН

1993-2007

205

ГИЛЬЕРМЕ

2009-н.в.

203

В бомбардирском списке лидерство Дмитрия Лоськова также не обсуждается. Его преимущество над Дмитрием Сычевым составляет 27 голов. Из нынешних железнодородников чаще всего за команду отличался Мануэл Фернандеш – 21 раз (14-й результат).

Лучшие бомбардиры "Локомотива" в чемпионате России

Игрок

Сезоны

Голы

Дмитрий ЛОСЬКОВ

1997-2007, 2010-2012, 2017

99

Дмитрий СЫЧЕВ

2004-2013

72

Олег ГАРИН

1993-1997

40

Алексей КОСОЛАПОВ

1993-1998

40

Заза ДЖАНАШИЯ

1996-2001

33

Евгений ХАРЛАЧЕВ

1994-2001

33

Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ

2004-2009

31

Владимир МАМИНОВ

1993-2008

31

Александр САМЕДОВ

2005-2008, 2012-2016

29

Даме НДОЙ

2012-2014

27
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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