"Локомотив" поздравил Рыбуса с 29-летием

"Локомотив" в Твиттере поздравил с днем рождения полузащитника Мачея Рыбуса. Сегодня, 19 августа, польскому хавбеку исполняется 29 лет.

"Желаем продолжать выжигать всю бровку в игре, а после, как и всегда, становиться веселым и добрым парнем!", - говорится в поздравлении железнодорожников.

Напомним, Рыбус выступает за "Локомотив" с лета 2017 года. В составе московского клуба он стал чемпионом России-2017/18. В этом сезоне он принял участие в четырех матчах, не отметившись результативными действиями.

"Крылья Советов" - "Локомотив": чемпионат России, 4-й тур, 19 августа 2018, онлайн трансляция – 16.30 (мск)

