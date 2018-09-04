"Локомотив" поздравил Маминова с 44-летием

"Локомотив" поздравил с днем рождения бывшего полузащитника команды Владимира Маминова. Сегодня ему исполнилось 44 года.

- Владимиру Маминову – 44! 400 матчей за "Локомотив", - говорится в сообщении клубного Твиттера. - Первый гол красно-зеленых на групповом этапе Лиги чемпионов в истории клуба С днем рождения, легенда!

В составе "Локо" футболист дважды стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России, пять раз выиграл Кубок страны.

Владимиру Маминову – 44!

🎯 400 матчей за "Локомотив".

😎 Первый гол красно-зелёных на групповом этапе @ChampionsLeague в истории клуба.

С днём рождения, легенда! pic.twitter.com/Avm63eSyMd – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 4 сентября 2018 г.

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