12:11 | Футбол — РПЛ

"Локомотив" поздравил Маминова с 44-летием


"Локомотив" поздравил с днем рождения бывшего полузащитника команды Владимира Маминова. Сегодня ему исполнилось 44 года.

- Владимиру Маминову – 44! 400 матчей за "Локомотив", - говорится в сообщении клубного Твиттера. - Первый гол красно-зеленых на групповом этапе Лиги чемпионов в истории клуба С днем рождения, легенда!

В составе "Локо" футболист дважды стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России, пять раз выиграл Кубок страны.

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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