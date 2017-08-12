"Локомотив" не заинтересован в приобретении Веллитона

Президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что полузащитник Дельвин Ндинга может в скором времени перейти в другой клуб. Кроме того, Геркус подчеркнул, что экс-нападающего "Спартака" Веллитона не будет в команде. 10 августа стало известно, что 30-летний форвард может вернуться в Россию после расторжения контракта с "Кайсериспором" из-за долгов по зарплате.
– Вариант с Веллитоном был год назад, но зимой его уже не было, – цитирует ТАСС Геркуса. – Сейчас это не вариант. Он не помолодел за этот год, хотя футболист хороший.
Ндингой интересуются, но тут вопрос в его договоренности. Мы готовы его отпустить, потому что его карьера в "Локомотиве" явно не складывается. Поэтому вопрос в том, как он договорится со своим будущим клубом.
Platinum1991
В Локомотив надо брать Веллитона! Он по стилю игры похож на Ари! А реализация у Веллитона лучше чем у Дзюбы и лучше чем у Ари! 30 лет это не помеха для игры! Физикой Веллитон СИЛЁН и ничем не уступает АРИ и Дзюбе! Пусть Локомотив возьмёт в аренду и посмотрит на игру Веллитона! Скамейку Локомотиву надо расширять, производить ротацию состава и наигрывать! Веллитон сможет принести Локомотиву пользу! Я и про Ари писал, что его надо брать в Локомотив, про Палыча, про Солмона и других! Денисова взяли, но на фоне Соломона Денисов играет СРЕДНЕ. Илья! берите Веллитона! Пока его не перехватили! Он реально поможет усилить атаку Локомотиву! Возьмите на год с последующим продлением! Возьмите! Это усиление для Локомотива!!! Дело говорю!
10:25