"Локомотив" не заинтересован в приобретении Веллитона

Президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что полузащитник Дельвин Ндинга может в скором времени перейти в другой клуб. Кроме того, Геркус подчеркнул, что экс-нападающего "Спартака" Веллитона не будет в команде. 10 августа стало известно, что 30-летний форвард может вернуться в Россию после расторжения контракта с "Кайсериспором" из-за долгов по зарплате.

– Вариант с Веллитоном был год назад, но зимой его уже не было, – цитирует ТАСС Геркуса. – Сейчас это не вариант. Он не помолодел за этот год, хотя футболист хороший.

Ндингой интересуются, но тут вопрос в его договоренности. Мы готовы его отпустить, потому что его карьера в "Локомотиве" явно не складывается. Поэтому вопрос в том, как он договорится со своим будущим клубом.