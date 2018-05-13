"Локомотив", ЦСКА и "Анжи" сыграют в Юношеской лиге УЕФА в следующем сезоне

В Юношеской лиге УЕФА в следующем сезоне Россию будут представлять "Локомотив", ЦСКА и "Анжи". Также к ним может присоединиться "Спартак".

Как сообщает ТАСС, "Локомотив" и ЦСКА примут участие в турнире, так как их основные команды напрямую пробились в группу Лиги чемпионов. "Анжи" будет участвовать как обладатель Кубка РФС 2017 года для игроков в возрасте до 17 лет. Команда сыграет в пути представителей лиг.

Если "Спартак" пройдет квалификацию Лиги чемпионов, то их команда также будет представлена и в Юношеской лиге УЕФА.

Все о чемпионате России по футболу