16:19 | Футбол — РФПЛ

"Локомотив", ЦСКА и "Анжи" сыграют в Юношеской лиге УЕФА в следующем сезоне


В Юношеской лиге УЕФА в следующем сезоне Россию будут представлять "Локомотив", ЦСКА и "Анжи". Также к ним может присоединиться "Спартак".

Как сообщает ТАСС, "Локомотив" и ЦСКА примут участие в турнире, так как их основные команды напрямую пробились в группу Лиги чемпионов. "Анжи" будет участвовать как обладатель Кубка РФС 2017 года для игроков в возрасте до 17 лет. Команда сыграет в пути представителей лиг.

Если "Спартак" пройдет квалификацию Лиги чемпионов, то их команда также будет представлена и в Юношеской лиге УЕФА.

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http://tass.ru/sport/5195705

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
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