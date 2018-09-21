Лидия Иванова разнесла жен футболистов. Все - из-за скандала в семье Глушаковых

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова, вдова бывшего форварда "Торпедо" и сборной СССР Валентина Иванова, в эфире передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир" прокомментировала развод между хавбеком "Спартака" Денисом Глушаковым и его супругой Дарьей.

"Мне больно! Я уже так устала от футболистов в таком размахе. Я хочу обратиться к девушкам. Вы же должны понимать, что вся судьба зависит даже не от тех сумасшедших финансах, которыми располагают футболисты, а от вас. Милые мои, дорогие, вы должны устроить все!", - сказала Иванова.

Зал зааплодировал.

"Какая функция остается для этой жены Глушакова? Она же деградирует как женщина, перестает быть интересной. Не няня должна первой подбежать к ребенку, когда он спит и крякнет, а мама. И Глушаков, и любой другой увидит, как мамочка напрягается своей любовью к детям. В этот момент он подойдет к этому комочку, прижмется, и они вместе создают эту семью. Но когда девчонка ни черта не делает – педикюр, маникюр... Да сколько вокруг них таких пасется? Море! Они теряют интерес к себе", - заключила Иванова.

Ране Дарья Глушакова рассказала, что Денис изменил ей через две недели после свадьбы.