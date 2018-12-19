Леонид Слуцкий: "У Головина потолок – небо"

Главный тренер "Витесса", трехкратный чемпион России во главе ЦСКА, экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в интервью "СЭ" заявил, что у полузащитника "Монако" Александра Головина​ нет потолка.

– Вы действительно были за то, чтобы он перешел в "Челси"? Спрашиваю, как у человека, который признавался, что в последнем сезоне в ЦСКА главной мотивацией было развитие таланта Головина.

– Когда мы с игроками что-либо обсуждаем, а делаем это достаточно много, всегда говорю: "Прими решение, которое тебе комфортно, и я автоматически с ним соглашусь. Выберешь "Монако" – буду тебя в этом поддерживать". Я летал в Монако на матч с "ПСЖ", который был в воскресенье, на следующий день после игры "Витесса". Он как раз был травмирован, но мы сидели, смотрели футбол, ужинали и долго общались.

Работая в Англии, я смотрел огромное количество матчей "Челси". При этом не вижу у Головина потолка. Там только небо. Так вот, с учетом двух этих факторов был уверен, что даже в команде уровня "Челси", рядом с партнерами нового уровня он, может, и не сразу, но так быстро начнет прогрессировать, расти семимильными шагами, что через короткий период времени заиграет в стартовом составе.(Игорь Рабинер)

Первая часть интервью Слуцкого