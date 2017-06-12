Леонид Слуцкий: "Для 95 процентов болельщиков ЦСКА Игнашевич и Березуцкие – кумиры, люди на все времена"

ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, первый в истории российский тренер, который будет работать в клубе с родины футбола – "Халл Сити", дал "СЭ" эксклюзивное интервью обо всем. Вторую из трех частей публикуем сегодня. Экс-наставники сборной, первый в истории российский тренер, который будет работать в клубе с родины футбола –, дал "СЭ" эксклюзивное интервью обо всем. Вторую из трех частей публикуем сегодня.

– Не опасаетесь чрезмерного давления британской спортивной прессы? Все-таки она, на мой взгляд журналиста, гораздо более агрессивная, злая и жесткая, чем российская.

– Пока не начну работать, не пойму. Когда учил английский, я в основном читал прессу, переводил статьи, постоянно смотрел ВВС, программу Match of the Day – и не заметил чего-то особенного. Британская пресса точно более влиятельная, чем наша. Она реально может сформировать мнение по тренеру, даже вынудить клуб пойти на какие-то шаги. Свое влияние она пытается в каких-то моментах использовать. Но сказать, что она более жесткая, злая и агрессивная, не могу.

– Когда появилась информация о вашем назначении, некоторые британские фанаты принялись обидно обыгрывать вашу фамилию. Вас это не зацепило?

– К этому я готов точно.

– Отнеслись с юмором?

– (Смеется) Конечно. Мне много раз задавали этот вопрос в Англии. Причем, что забавно: фамилии Аршавин и Жирков тоже смешно обыгрывались. Но что поделаешь? Ничего страшного.

– Рабинер писал, что, уходя из ЦСКА, вы были неприятно удивлены и даже потрясены отношением болельщиков и к вам, и прежде всего к Игнашевичу с Березуцкими, которым с помощью баннера предложили уступить дорогу молодым.

– Чуть-чуть не так. У нас ведь что происходит? Слышно всегда того, кто кричит, а не молчит. В группе из тысячи человек 950 могут к тебе относиться уважительно, и только 50 ненавидят и выкрикивают гадости. Но ты автоматически судишь, что вся группа настроена против тебя, хотя на самом деле это не так. Потому что если настроиться на позитив и посмотреть, какое количество писем пришло в клуб, сколько поступало благодарностей в социальных сетях, цифры получатся несопоставимые. Уверен, что для 95 процентов болельщиков ЦСКА Игнашевич и Березуцкие – кумиры, люди на все времена. Но, к сожалению, группу организованно кричащих людей слышно больше.

Поэтому думаю, что не стоит обращать внимания на такие вещи и считать, что так думают все. Ни Игнашевич с Березуцкими особо не парятся на этот счет, ни я. Во время общения с людьми встречаю только 100 процентов поддержки и слышу слова благодарности.

Безусловно, есть какие-то неприятные явления, и мне трудно представить в адрес Терри баннер такого же содержания, какой был вывешен в отношении Игнашевича и Березуцких. Но нельзя судить по какой-то незначительной группе людей.

Взять мою историю с рекламой социального еврейского центра. Как я потом узнавал, не все фанатское движение, а только одна группировка внутри него, условно 20 человек, решила отреагировать.

– Не считаете съемку в этом рекламном ролике ошибкой?

– Нет. А в чем она может состоять, когда ты говоришь о социальном центре? Какая разница – он еврейский, русский или, я не знаю, мусульманский? Это все равно что считать ошибкой благотворительную деятельность, которой я активно занимаюсь уже много лет, если кто-то осудит, что я перечислил средства не в тот фонд, а в этот, потому что он помогает не тем детям, а другим. Это была социальная реклама, которая, по существу, способствовала развитию социального центра. Как я могу об этом жалеть? А подстраиваться под людей, скажем так, с ультраправыми взглядами, антисемитов, расистов и так далее?.. Какой смысл? (Дмитрий СИМОНОВ)

Вторая часть эксклюзивного интервью Слуцкого – по ссылке