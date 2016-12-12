14:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Леонид Слуцкий: "Буду переживать за Гончаренко"

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В интервью обозревателю "СЭ" Юрию ГОЛЫШАКУ бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о том, что будет переживать за Виктора Гончаренко. Сегодня белорусский специалист подписал контракт с армейским клубом на два года.

– Гончаренко – мой товарищ. Не очень этично описывать дружбу. Могу пожелать ему большой удачи. И творческой, и спортивной, и личной. Буду сильно за него переживать, - сказал Слуцкий.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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delacrua

в кресле-качалке перед телевизором ))

15:11

bvb1987

хорош уже старое интервью перевыкладываать

14:54

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