14:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гончаренко подписал с ЦСКА 2-летний контракт

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ЦСКА назначил нового главного тренера: как сообщал "СЭ", им стал Виктор Гончаренко. Контракт со специалистом подписан на 2 года с опцией продления, информирует пресс-служба армейского клуба.

Ранее белорусский специалист уже работал в ЦСКА. В сезоне-2015/16, в котором армейцы стали чемпионами России, он помогал Леониду Слуцкому. Последний покинул ЦСКА после более чем семи лет (он принял команду осенью 2009 года).

В первой половине этого сезона Гончаренко руководил "Уфой", в контракте с которой была предусмотрена возможность его разрыва в случае приглашения из ЦСКА. Также тренер работал с БАТЭ, "Кубанью" и "Уралом".

Вдобавок пресс-служба ЦСКА сообщает, что Сергей Овчинников, Виктор Онопко и Паулино Гранеро продолжат работу в тренерском штабе армейцев.

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http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-vozglavil-pfk-cska/

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КОММЕНТАРИИ (9)
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aleko555

Хуже не будет.

15:36

Ivenhoe

Ура! Ура! Ура!

15:04

П_о_в_а_р

Гончаренко в ГВК играть не будет... При малейших намёках сразу уедет. Респект ему.

15:00

Al Rains

Удачи Виктор Михалыч!!! Время непростое, но должно всё у тебя получиться и вслед за зенитом в ЛЧ пробъёмся!!!

14:58

вперёд Спартак!

Айл би бэк Гинер, Гончаренко, 2 Г.______________________________________________________ +Так ещё Слуцкуий летом сказал, что все они "Г"!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

14:58

LIIS

Шило на мыло.

14:52

Гаттузо зол!

Догов станет больше! Факт.

14:42

fedland

И все дружно заржали...

14:37

Айл би бэк

Гинер, Гончаренко, 2 Г.

14:36

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