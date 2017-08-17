14:55 | Футбол — РФПЛ

Лапочкин обслужит матч "Урал" - ЦСКА вместо Иванова

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Главным арбитром матча 7-го тура чемпионата России между "Уралом" и ЦСКА будет Сергей Лапочкин, сообщает официальный сайт РФС. Он заменил Сергея Иванова, который не сможет работать на встрече из-за болезни.

Ассистентами Лапочкина назначены Дмитрий Жвакин и Егор Болховитин, резервным судьей будет Николай Волошин, испектором – Юрий Чеботарев.

Матч "Урал" – ЦСКА пройдет 19 августа и начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/87200.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

ну, держись теперь ПФК, получишь за Утрехт))

15:01