Лапочкин обслужит матч "Урал" - ЦСКА вместо Иванова

Главным арбитром матча 7-го тура чемпионата России между "Уралом" и ЦСКА будет Сергей Лапочкин, сообщает официальный сайт РФС. Он заменил Сергея Иванова, который не сможет работать на встрече из-за болезни.

Ассистентами Лапочкина назначены Дмитрий Жвакин и Егор Болховитин, резервным судьей будет Николай Волошин, испектором – Юрий Чеботарев.

Матч "Урал" – ЦСКА пройдет 19 августа и начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.