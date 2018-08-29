Курбан Бердыев: "Прошлый сезон потребовался Карпину для становления "Ростова"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев рассказал о подготовке команды к матчу 6-го тура чемпионата России против "Ростова". Специалист не стал раскрывать план на игру против команды Валерия Карпина.

– Команда подходит к матчу в оптимальном состоянии, – сказал Бердыев.

– Сыграет ли Джанаев?

– Нет. У него травма плеча.

– Как планируете сыграть в Ростове?

– Я должен вам тактику рассказать?

– Сильно ли поменялся соперник по сравнению с прошлым сезоном?

– Значительно поменялся. Команда стала более мобильной и дисциплинированноц. Прошлый сезон потребовался Карпину для становления. Эта команда знает как действовать в той или иной ситуации.

– Как вообще оцените игру своей команды в первых турах?

– Есть удовлетворения. Да, случаются элементарные ошибки в обороне, но а целом удовлетворение есть. Надеемся на позитив.

– Что скажете о вызове четырех игроков в сборную России?

– Я спокойно к этому отношусь (Артур ЕНИКЕЕВ).