"Крылья Советов" вышли вперед в матче с "Анжи"

3 (голы)
Эрик Бикфалви
(Урал)
Артем Дзюба
(Зенит)
Андрей Козлов
(Оренбург)
4 (голы)
Садио Мане
(Ливерпуль)
Серхио Агуэро
(Манчестер Сити)
Родригес Моура Лукас
(Тоттенхэм Хотспур)
Андре Силва
(Севилья)
Хосе Луис Моралес
(Леванте)
2 (голы)
Гарет Бэйл
(Реал)
1 (голы)
Себастьен Алле
(Айнтрахт Ф)
Джон Брукс
(Вольфсбург)
Хендрик Вейдандт
(Ганновер-96)
Марко Бенасси
(Фиорентина)
Алехандро Дарио Гомес
(Аталанта)
Эмилиано Ариэль Ригони
"Крылья Советов" открыли счет в матче 6-го тура РПЛ против "Анжи".
На 83-й минуте гол забил нападающий Сергей Корниленко.
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