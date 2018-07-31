Кристиян Бистрович: "Любому игроку хочется быть похожим на Олича"

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович в интервью "Известиям" признался, что хочет быть похожим на Ивицу Олича​. Напомним, Олич играл за красно-синих с 2003 по 2007 год.

– Хорватский игрок Ивица Олич, который выступал за ЦСКА более 10 лет назад, до их пор остается одним из любимцев армейских болельщиков. Готовы пойти по стопам вашего соотечественника?

– Я не знаком с Оличем лично, но прекрасно знаю, что он был великим футболистом. Он всегда на 100 процентов отдавался игре на футбольном поле. Думаю, любому игроку хочется быть похожим на Ивицу.