Кристиан Нобоа: "В "Зените" не сачковал"

Полузащитник "Рубина" Кристиан Нобоа подчеркнул, что всегда выкладывался на полную в составе "Зенита". За питерский клуб он выступал в первой половине сезона, а зимой был арендован "Рубином", в составе которого играл с 2007 по 2011 год.

– Почему не получилось в "Зените", как считаете?

– Пожалуй, это вопрос к Манчини. Я всегда старался выкладываться на полную, не сачковал. Мои последние матчи за "Рубин" – главное подтверждение тому, что я не забыл, как играть в футбол за эти полгода. Действую в той же манере, что и всегда. (Егор БЫЧКОВ)

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