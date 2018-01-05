18:50 | Футбол — РФПЛ

Кристиан Нобоа: "Не считаю свой переход в "Зенит" ошибкой"

Кристиан НОБОА. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ
Кристиан НОБОА. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ
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Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа в интервью "СЭ" подчеркнул, что планирует поговорить с главным тренером команды Роберто Манчини о своем будущем после выхода из отпуска. Хавбек также добавил, что не считает свой переход в питерский клуб ошибкой.

– Какова вероятность, что зимой вы покинете "Зенит"?

– Я ничего не знаю. Сейчас я в отпуске, отдыхаю. Никто не разговаривал со мной по поводу моего будущего.

– Но вы наверняка не довольны тем, что сидите в запасе…

– Ну… Что делать? Когда закончилась первая часть чемпионата, я не думал об уходе.

– А с Манчини разговаривали по поводу своего будущего?

– Нет. Вот выйдем из отпуска, будем разговаривать с ним.

– То есть итальянец вам не объяснял, почему вы так мало играете?

– Нет.

– А сами понимаете причину?

– Не знаю. Я не спрашивал. Я тренируюсь, готов выходить на поле. Дальше решает тренер.

– Другие варианты карьеры у вас сейчас есть? Правда. что можете вернуться на родину?

– Не знаю. Пока не говорил с агентом на эту тему. После отпуска пообщаемся. На сборах уже обсудим.

– Не считаете свой переход в "Зенит" ошибкой?

– Нет, я так не считаю. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Нобоа провел восемь матчей и отдал четыре результативные передачи.

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КОММЕНТАРИИ (13)
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howard

Поговорить - поговорят, но в основе вряд ли играть будет.

22:05

drJekil

Остаться тоже вариантов не было, как я понял. Не в "Рубин" же было идти... Жаль, конечно, игрок толковый, мог бы еще пару годиков попылить, а теперь по ходу тапочки к эквадорскому чемпионату навострит. Уедет домой и закончит карьеру.

21:51

ALECSKA

Как бизнесмен-не ошибка,как профессионал-не знаю! Хотя,что такое футболист-профессионал? Погребняк, Новосельцев.....кто они? Габулов-молодчик,в сборную может и не попадет,но желание есть!

21:24

James Gang

У Нобоа сплошные "не" и "нет"... Хорошо в Зените устроился!

20:58

0500

Его девичья фамилия, случаем, не Погребняк?

20:09

Красно Белый Питер

Ваня Новосельцев то же так же считал и продолжает считать:))))

20:02

MMT

Центральный полузащ - 8 матчей - 4 голевых передачи... Гм... Никому не нужен!!!

19:53

punch_s

Причем здесь ЧМ?

19:48

podnimitemneveki

Не думаю что его устраевает жизнь на лавке в предверии ЧМ даже за два ляма при чем это не на много больше чем он получал в Ростове у него была з/п 1,5ляма плюс бонусы от еврокубков почти что тоже самое

19:39

snapdragon625

бомжей нужно доить

19:33

199

Не ...было из Ростова сбегать.Клоун.

19:30

foreverCSKAforever

Доит бакламжей и в ус не дует в этих ваших инстаграмах.

19:28

Очень плохой мальчик

Все устраивает,сидит на лавке и получает 2 млн,не жизнь а малина.

19:18