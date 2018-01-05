Кристиан Нобоа: "Не считаю свой переход в "Зенит" ошибкой"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа в интервью "СЭ" подчеркнул, что планирует поговорить с главным тренером команды Роберто Манчини о своем будущем после выхода из отпуска. Хавбек также добавил, что не считает свой переход в питерский клуб ошибкой.

– Какова вероятность, что зимой вы покинете "Зенит"?

– Я ничего не знаю. Сейчас я в отпуске, отдыхаю. Никто не разговаривал со мной по поводу моего будущего.

– Но вы наверняка не довольны тем, что сидите в запасе…

– Ну… Что делать? Когда закончилась первая часть чемпионата, я не думал об уходе.

– А с Манчини разговаривали по поводу своего будущего?

– Нет. Вот выйдем из отпуска, будем разговаривать с ним.

– То есть итальянец вам не объяснял, почему вы так мало играете?

– Нет.

– А сами понимаете причину?

– Не знаю. Я не спрашивал. Я тренируюсь, готов выходить на поле. Дальше решает тренер.

– Другие варианты карьеры у вас сейчас есть? Правда. что можете вернуться на родину?

– Не знаю. Пока не говорил с агентом на эту тему. После отпуска пообщаемся. На сборах уже обсудим.

– Не считаете свой переход в "Зенит" ошибкой?

– Нет, я так не считаю. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Нобоа провел восемь матчей и отдал четыре результативные передачи.