Кристиан Нобоа: "Не считаю свой переход в "Зенит" ошибкой"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа в интервью "СЭ" подчеркнул, что планирует поговорить с главным тренером команды Роберто Манчини о своем будущем после выхода из отпуска. Хавбек также добавил, что не считает свой переход в питерский клуб ошибкой.
– Какова вероятность, что зимой вы покинете "Зенит"?
– Я ничего не знаю. Сейчас я в отпуске, отдыхаю. Никто не разговаривал со мной по поводу моего будущего.
– Но вы наверняка не довольны тем, что сидите в запасе…
– Ну… Что делать? Когда закончилась первая часть чемпионата, я не думал об уходе.
– А с Манчини разговаривали по поводу своего будущего?
– Нет. Вот выйдем из отпуска, будем разговаривать с ним.
– То есть итальянец вам не объяснял, почему вы так мало играете?
– Нет.
– А сами понимаете причину?
– Не знаю. Я не спрашивал. Я тренируюсь, готов выходить на поле. Дальше решает тренер.
– Другие варианты карьеры у вас сейчас есть? Правда. что можете вернуться на родину?
– Не знаю. Пока не говорил с агентом на эту тему. После отпуска пообщаемся. На сборах уже обсудим.
– Не считаете свой переход в "Зенит" ошибкой?
– Нет, я так не считаю. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Нобоа провел восемь матчей и отдал четыре результативные передачи.
howard
Поговорить - поговорят, но в основе вряд ли играть будет.
22:05
drJekil
Остаться тоже вариантов не было, как я понял. Не в "Рубин" же было идти... Жаль, конечно, игрок толковый, мог бы еще пару годиков попылить, а теперь по ходу тапочки к эквадорскому чемпионату навострит. Уедет домой и закончит карьеру.
21:51
ALECSKA
Как бизнесмен-не ошибка,как профессионал-не знаю! Хотя,что такое футболист-профессионал? Погребняк, Новосельцев.....кто они? Габулов-молодчик,в сборную может и не попадет,но желание есть!
21:24
James Gang
У Нобоа сплошные "не" и "нет"... Хорошо в Зените устроился!
20:58
0500
Его девичья фамилия, случаем, не Погребняк?
20:09
Красно Белый Питер
Ваня Новосельцев то же так же считал и продолжает считать:))))
20:02
MMT
Центральный полузащ - 8 матчей - 4 голевых передачи... Гм... Никому не нужен!!!
19:53
punch_s
Причем здесь ЧМ?
19:48
podnimitemneveki
Не думаю что его устраевает жизнь на лавке в предверии ЧМ даже за два ляма при чем это не на много больше чем он получал в Ростове у него была з/п 1,5ляма плюс бонусы от еврокубков почти что тоже самое
19:39
snapdragon625
бомжей нужно доить
19:33
199
Не ...было из Ростова сбегать.Клоун.
19:30
foreverCSKAforever
Доит бакламжей и в ус не дует в этих ваших инстаграмах.
19:28
Очень плохой мальчик
Все устраивает,сидит на лавке и получает 2 млн,не жизнь а малина.
19:18