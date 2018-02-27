23:23 27 февраля | Футбол — РФПЛ

Кристиан Нобоа: "Хочу снова стать тем Нобоа, который уходил из "Рубина"


Полузащитник "Рубина" Кристиан Нобоа рассказал о том, что он рад вернуться в казанский клуб. По его словам, месячный перерыв не должен повлиять на состояние команды.

– Конечно, рад вернуться к тренеру, которого безмерно уважаю, которым восхищаюсь – цитирует пресс-служба "Рубина" Нобоа. – Рад тренироваться с командой. У всех у нас был месячный перерыв перед сборами. Потом мы все готовились, тренировались. С каждым разом чувствуем себя лучше и готовы к началу чемпионата.

Я хочу снова стать тем игроком, который уходил из "Рубина". И выигрывать как можно большее количество матчей. Я здесь только до окончания сезона. Посмотрим, какие будут планы дальше. Попробуем как можно выше забраться в оставшейся части сезона.

Дополнительная информация

http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/7630

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