Кристиан Нобоа: "Хочу снова стать тем Нобоа, который уходил из "Рубина"

Полузащитник "Рубина" Кристиан Нобоа рассказал о том, что он рад вернуться в казанский клуб. По его словам, месячный перерыв не должен повлиять на состояние команды.

– Конечно, рад вернуться к тренеру, которого безмерно уважаю, которым восхищаюсь – цитирует пресс-служба "Рубина" Нобоа. – Рад тренироваться с командой. У всех у нас был месячный перерыв перед сборами. Потом мы все готовились, тренировались. С каждым разом чувствуем себя лучше и готовы к началу чемпионата.

Я хочу снова стать тем игроком, который уходил из "Рубина". И выигрывать как можно большее количество матчей. Я здесь только до окончания сезона. Посмотрим, какие будут планы дальше. Попробуем как можно выше забраться в оставшейся части сезона.