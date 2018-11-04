17:38 | Футбол — РПЛ

"Краснодар" – "Ростов": почему не засчитан гол Ари?

Обсудить
0

На 40-й минуте матча 13-го тура чемпионата России "Краснодар""Ростов" Ари удвоил счет, выведя "быков" вперед – 2:1. Но арбитр Михаил Вилков взятие ворот не засчитал. Почему?

В ходе атаки судья зафиксировал фол со стороны российского бразильца на Рагнаре Сигурдссоне и наказал игрока хозяев поля штрафным ударом. Возможно, Вилков решил, что ростовчанин упал и проиграл единоборство именно из-за неправомерных действий Ари.

Отмечу, что трансляция из Краснодара отличается от других в хорошую сторону – многие моменты оперативно показываются с нужных ракурсов, что позволяет видеть случившееся в деталях и делать выводы.

Но вот как раз единоборству Ари с Сигурдссоном дать однозначную оценку не представляется возможным. Непонятно, придержал ли нападающий "быков" соперника рукой или только слегка коснулся. (Александр Бобров)​

Краснодар - Ростов

 

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 13-й тур
Материалы других СМИ
Загрузка...