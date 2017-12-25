"Краснодар" поздравил Жоаузинью с днем рождения

"Краснодар" в Твиттере поздравил нападающего Жоаузинью с днем рождения. Сегодня, 25 декабря, форварду исполняется 29 лет.

"Сегодня свой день рождения отмечает сторожил клуба, рекордсмен по количеству проведенных матчей за "Краснодар" Жоау Натаилтон Рамос дос Сантос или просто – Жоаузинью! От всей души поздравляем Жоаузинью и желаем новых рекордов в составе "быков", – говорится в поздравлении клуба.

Напомним, что бразилец выступает за "Краснодар" с 2011 года. В текущем сезоне во всех турнирах Жоаузинью провел 17 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.