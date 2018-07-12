"Краснодар" победил "Штурм"

"Краснодар" в товарищеском матче победил "Штурм" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Маурисиу Перейра.

Напомним, "Краснодар" проходит сборы в Австрии с 6 по 21 июля. 20 и 21 июля "быки" сыграют с "Оренбургом" и "Бешикташем".

Товарищеский матч

"Штурм" - "Краснодар" - 0:1 (0:0)

Гол: Перейра, 60 (0:1).

"Краснодар": Крицюк, Петров (Грицаенко, 76), Мартынович, Шишкин, Рамирес (Калинин, 74), Стоцкий (Голубев, 73), Каборе (Черников, 76), Перейра (Жигулев, 67), Мамаев (Сулейманов, 68), Вандерсон Масиэл (Катрич, 76), Игнатьев (Уткин, 76).

Судья: ЧОЧИРКА.

12 июля. Гросклайн. Стадион "Grossklein". 1500 зрителей.