"Краснодар" - "Амкар": котировки букмекеров

Сегодня состоится матч 6-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Амкаром"​​. Встреча в Краснодаре начнется в 20.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Краснодар" – "Амкар"

Прогноз Winline – П1 1.41 – Н 4.06 – П2 8.05

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Краснодар" – "Амкар".

Прямая трансляция матча "Краснодар" – "Амкар" – в воскресенье, 13 августа, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Краснодар": Синицын – Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес – Каборе – Мамаев, Вандерсон Масиэл, Перейра – Жоаузинью, Игнатьев.

"Амкар": Нигматуллин – Конде, Зайцев, Занев – Гол – Милькович, Сиваков, Рязанцев, Идову – Бодул, Салугин.

ПОТЕРИ: Крицюк, Лаборде, Окриашвили, Смолов (все – травма), Газинский (под вопросом) – Огуде (травма).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

В пяти последних домашних матчах с "Амкаром" "Краснодар" добыл 4 победы при одной ничьей.

В текущем сезоне "Краснодар" еще не проигрывал на своем поле. "Быки" победили "Тосно" со счетом 2:0 и сыграли вничью с "Уралом" (1:1).

"Амкар" уже четыре матча подряд не может забить гол в ворота "Краснодара". Пермяки проиграли все четыре встречи с общим счетом 0:5.

"Амкар" – единственная команда премьер-лиги, которая еще не забивала голов в этом сезоне.

ПРОГНОЗ

Олег КОРНАУХОВ, бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА:

1:0. У "Амкара" крепкий состав, опытный тренер. Удивлен, что команда забуксовала на старте. "Краснодар" же после феерической победы в Грозном явно на кураже. Главный вопрос – успеют ли "быки" за три дня восстановить силы?

Александр КРУЖКОВ, обозреватель "СЭ":

1:0. "Краснодар" непредсказуем. Смолов по-прежнему лечится, Мамаев, хоть и вернулся на поле, пока запомнился только сварой с Родолфу. Зато молодежь не тушуется, периодически отмечается победными голами в концовке. А у "Амкара" дела совсем плохи…