Константин Зырянов: "Что со "Спартаком"? Они приезжают в Петербург со страхом"

Играющий тренер "Зенита-2" Константин Зырянов высказал свое мнение по поводу крупной победы первой команды над "Спартаком" (5:1) в матче 4-го тура чемпионата России. По его словам, "Зенит" станет чемпионом.

– Все нормально. Мы же их каждый год тут обыгрываем. Они приезжают в Петербург со страхом. С ватными ногами, – цитирует Зырянова "Фонтанка". – Просто игроки, которые выступали на Кубке конфедераций, устали, им было тяжело. Глушаков не бежит, Комбаров. Во втором круге посмотрим, как будет выглядеть "Спартак".

– ЦСКА тоже непросто.

– У них очень короткая скамейка. Стадион построили. Но нужно попадать в Лигу чемпионов. А состав-то не молодеет. Сейчас-то играют в пять защитников. Со стороны может показаться, что сами футболисты попросили перейти на игру в 5 защитников.

– Получается, у "Зенита" пока нет конкурентов?

– Нет, "Зениту" будет тяжело. Ребята приехали из Аргентины, а тут Хабаровск, Екатеринбург. Думали легко обыграть тот же "Урал". А это столица Северного Урала. Да и накрутили их после матча прошлого сезона – Бикфалви же удалили в Петербурге. Хотя какие могут быть у "Зенита" проблемы... Самая длинная скамейка запасных. Чемпионами станем.