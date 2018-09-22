Константин Рауш: "Первый тайм "Динамо" проспало"

Защитник "Динамо" Константин Рауш после поражения в матче 8-го тура чемпионата России от "Анжи" (0:1) отметил, что соперник победил заслуженно.

– Первый тайм мы почти совсем проспали. Шансы появлялись, но все равно мы плохо играли, – сказал Рауш. – После перерыва, когда пропустили мяч, стали действовать лучше, появились моменты, но чего-то не хватало. Сопернику, конечно, повезло. Столько моментов было пятьдесят на пятьдесят. Вратарь как будто даже не знал, где мяч, а потом он у него в руках оказывается. В общем, "Анжи" заслужил сегодня победу.

– Что скажете о пенальти, который отбил голкипер?

– Так бывает. Это просто игра такая. Он угадал и все.

– Дмитрий Хохлов сказал, что команда недонастроилась на матч. С чем это связано?

– Ну, как не настроились? Мы знали, что нужно играть на максимуме, чтобы победить. Если бы мы забили первыми – было бы легче, потому что махачкалинцы всей командой стояли в обороне. Но я согласен с тем, что раз мы проиграли, значит, что-то было не так. (Елена Григорьевская)​