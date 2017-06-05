Константин Лепехин: "Нет сожалений по поводу ухода Данни из "Зенита"

Бывший футболист "Зенита" Константин Лепехин заявил, что не чувствует сожаления по поводу ухода из клуба полузащитника Данни. Он также добавил, что 33-летний португалец до последней травмы был одним из ведущих футболистов команды.

- Данни заявил, что покидает "Зенит". Клуб не стал продлевать с ним контракт. Как к этому относитесь? - вопрос Лепехину.

- Считаю, что это оправданно и логично, - отметил Лепехин. - Сожаление о том, что он уходит, может быть, но все рано или поздно уйдут. Раз клубом было принято такое решение, значит, они чем-то руководствовались. Сейчас нужно поблагодарить игрока за то, что он радовал болельщиков и очень долго помогал команде делать результат.

- Весной Данни неплохо смотрелся. Согласны с этим?

- Я бы не хотел давать оценок. Скажу так: до последней травмы он был одним из ведущих футболистов, который определял результат. После травмы он еще не стал тем, кем был, но бесспорно и то, что он был полезен и после восстановления от повреждения. Но у меня нет сожаления, что он уходит.

- "Зенит" подписал контракт с Нобоа. Как вам этот трансфер?

- В чемпионате России это один из лучших опорных полузащитников. Причем он доказывает это уже не один год. Его приобретение, наверное, оправданно. Считаю, что этот футболист принесет пользу "Зениту". Его уровень подходит под задачу чемпионства и успешного выступления в еврокубках. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что действующее соглашение Данни с санкт-петербургским клубом рассчитано до 30 июня. Хавбек перешел в "Зенит" летом 2008 года из "Динамо". На его счету 256 матчей за сине-бело-голубых, 68 голов и 76 результативных передач.

Данни объявил об уходе из "Зенита"