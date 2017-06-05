Данни объявил об уходе из "Зенита"

Капитан "Зенита" Данни объявил о том, что покидает клуб. Нападающий поблагодарил сине-бело-голубых, подчеркнув, что с уважением относится к решению руководства клуба, которое не предложило ему новый контракт.

Напомним, что действующее соглашение португальца рассчитано до 30 июня. Форвард перешел в "Зенит" летом 2008 года из "Динамо". На его счету 256 матчей за сине-бело-голубых, 68 голов и 76 результативных передач.

- С глубокой грустью я вынужден сообщить о своем уходе из "Зенита", - написал португалец на своей странице в Инстаграме. - Я провел 9 невероятных лет в этой команде, я играл всегда с большим желанием, отдачей, любовью и страстью, носил с честью футболку клуба, но я уважаю решение клуба не продлевать со мной контракт.

Я благодарю за ту любовь, которую всегда получал в Санкт-Петербурге, спасибо всем за это! Благодарю игроков, тренеров и всех работников, с кем я разделил эти 9 лет. Я также благодарю всех людей, которых я здесь узнал, и которые были частью моей жизни в Петербурге. Желаю клубу удачи и много побед. Прощание - это не конец, наоборот, это начало нового приключения.