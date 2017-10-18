Константин Кучаев: "После матча с "МЮ" ребята шутили - один гол между ног идет за четыре"

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, что два года назад он не верил, что будет тренироваться с основной командой. По его словам, после гола в ворота "Манчестер Юнайтед" (1:4) армейцы подшучивали над ним.

– Скажите честно, года два назад верили, что через какое-то время сыграете против главной команды "МЮ" и забьете одному из лучших вратарей мира между ног?

– Я даже не особо верил, что буду тренироваться с основной командой (улыбается). Для меня выход на поле в матче с "Манчестер Юнайтед" был очень поощрительным, это аванс, который надо отрабатывать. Думаю, все, что произошло, очень поможет мне в плане профессионального роста.

– В интервью вы сказали, что ребята в раздевалке подначивали по поводу этого гола. Как именно? Скаутами "Реала"? Окончанием карьеры?

– Говорили, что гол между ног вратарю идет за четыре (смеется).

– Болельщики обожают, когда кто-то из юных воспитанников клуба забивает гол. Слышали на последних минутах эмоциональный заряд в свою честь?

– Конечно. Было очень приятно, но радоваться в тот момент не хотелось, потому что все мысли были только о команде, о том, что мы проигрываем. Нам всем хотелось забить "МЮ" и второй гол, и я не был исключением.