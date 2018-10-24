Кононов встретится с болельщиками "Арсенала" 25 октября

В четверг, 25 октября, болельщики "Арсенала" встретятся с главным тренером команды Олегом Кононовым, вратарем Михаилом Левашовым и полузащитниками Сергеем Ткачевым и Георги Костадиновым.

Мероприятие состоится в торгово-развлекательном центре "Гостиный двор" (Тула, ул. Советская, 47) и пройдет с 18.30 до 19.30. Как отмечает пресс-служба "Арсенала", все собравшиеся смогут получить автографы, сувениры, фото на память, а также выиграть билеты на ближайший домашний матч 12-го тура чемпионата России с "Оренбургом".

Ранее сообщалось, что Кононов является одним из кандидатов на пост главного тренера "Спартака".